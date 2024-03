A mobiltelefonok elterjedése sokféle reakciót váltott ki a közvéleményben. A kérdés az, hogy vajon a mobiltelefonok jelenléte a diákok életében segít vagy éppen akadályozza az oktatást és a tanulást az iskolai környezetben

Nagy vihart kavart, hogy a szlovák oktatásügyi miniszter bejelentette, akár teljesen betilthatják a mobiltelefonok használatát az alsó tagozatosoknak, míg a felsősök esetében korlátoznák a használatot. Részleteiről március végén jelenhet meg Szlovákiában egy minisztériumi rendelet. Az eset nem egyedi, hiszen Angliában több iskolaigazgató is betiltotta már, miután a brit oktatási minisztérium egy nem kötelező iránymutatásban intézett erre nézve az intézményeknek. A tiltást bevezető iskolák arról számoltak be, hogy mobilok nélkül a diákok jobban koncentrálnak a tanulásra, javul a magatartásuk, így a pedagógusoknak is egyszerűbb a dolga.

Illusztráció:Istock

A mobiltelefon használat mellett sok érv szól: Az online keresők és oktatási alkalmazások segítségével a diákok gyorsan szerezhetnek tudást, és lehetőséget teremt nekik a digitális készségek fejlesztésére. A kapcsolattartás terén is előnyt jelentenek, hiszen a diákoknak lehetőségük van a szüleikkel, barátaikkal és tanáraikkal történő gyors és hatékony kommunikációra.

Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a mobiltelefonok potenciális hátrányait sem. Zavaró tényezővé válhatnak az órákon és az iskolai tevékenységeken, hiszen a figyelmet könnyen elterelhetik az online kísértések, például a szociális média böngészése.

Portálunk megszólaltatott egy vidéki iskolaigazgatót: mi a véleménye? Lehet mobil az iskolában, avagy sem?

Nálunk a házirend szerint a tanulóknak nem vehetjük el a telefonját, magukkal hozhatják, de használniuk tilos. A táskában kell lenni kikapcsolt állapotban. Ha valakit tetten érünk, és használat közben vesszük el, akkor büntetés jár érte. Szóval hozhatnak az iskolába, de a suli területén belül nem lehet használni engedély nélkül. Ha gond van a tanulóval, nem érzi jól magát, baleset éri, úgyis iskolai telefonról hívjuk a szülőt, hiszen a gondviselők elérhetőségét minden év elején összegyűjtik az osztályfőnökök.

- mondta el, majd folyatta:

Tanórán pedagógus felügyelete mellett elővehetik a telefont, ha online feladatot oldanak meg. Én is szoktam velük applikációkat letöltetni, de szerintem jobb megoldás a tablet. Inkább azt szoktam bevinni nekik, jobban is látják a képernyőt. Az általános iskolában szigorúbbak a szabályok. A házirendbe kötelezően bele kellett tenni a mobilhasználattal kapcsolatos szabályozást. Úgy tudom, középiskolában lazábban veszik. Alapvetően szerintem nem rossz dolog, csak az a baj, hogy nem minden tanulónak van meg a megfelelő intelligenciája hozzá, hogy az adott feladatot oldja meg vele, ne pedig mást.

Interjúalanyunk végezetül hozzátette: „Én nem vagyok ellene, mert vitathatatlan a motiváló hatása. Ma már nem lehet tanítani digitális eszközök nélkül.”

A szülők véleményére is kíváncsiak voltunk. Ők jellemzően nem az oktatás megsegítése, mint inkább gyakorlatias szempontból fogják meg a kérdést. Az egyik anyuka például ezt mondta:

Szerintem ha a szülő hozza-viszi a gyereket, akkor felesleges. Elvonja a figyelmét szünetben a barátokról, a közösségről, a személyes kapcsolatokról. Ha valami van a gyerekkel, az iskola úgyis értesít minket. Ellenben ha a gyerek egyedül jön-megy az iskolába, akkor jó ha van nála, bár erre is van már olyan megoldás, ami inkább okosóra, lehet telefonálni.

Általánosságban elmondható, hogy az egyensúly megtalálása kulcsfontosságú a mobiltelefonok iskolai használatában. Az iskoláknak és szülőknek egyaránt felelősen kell kezelniük a diákok mobilhasználatát, meghatározva a szabályokat és segítve a tanulókat a tudatos és felelős használat kialakításában