Útinform: araszol a forgalom Budapestre befele

Szokásos reggeli csúcsforgalom a főváros irányába.

Az Útinform péntek reggeli jelentése szerint a következő a helyzet az utakon:

- A 3-as főúton, Aszaló és a halmaji kereszteződés között egy kamion árokba hajtott. A 207-es km-nél a fél útpályát lezárták. A jármű műszaki mentése kora délelőtt várható.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

- Az M0-s autóút déli terelt szakaszán araszolnak a járművek Dunaharaszti térségében az M51-es autóúti csomópont közelében. Az M1-es autópálya irányába az időveszteség 10-15 perc. Az M5-ös autópálya irányába vezető oldalon a szigetszentmiklósi csomópontnál araszol a forgalom.

- Az agglomerációból a főváros irányába megerősödött a forgalom. Számos gyorsforgalmi és főúton lassan, sokszor lépésben haladnak a járművek, így északról a főváros irányába az M2-es autóúton Göd térségében, a 2-es főúton, Dunakeszi belterületén, a 10-es főúton Pilisvörösvártól befelé, valamint a 11-es főúton Leányfalu és Szentendre között. Keltebbről is csak lassan lehet megközelíteni a fővárost. Az M3-as autópályán Mogyoródtól Telítettek a sávok egészen a Hungária körútig. A 31-es főúton Mendénél és a 4-es főúton Üllő és Monor között ugyancsak gyalogtempóban haladhatnak a járművek. Délebről az M0-s autóúton és annak vonzáskörzetében lehet torlódásokra készülni. Jellemzően Dunaharaszti térségében az M51-es illetve 51-es főúti csomópontok közelében araszolnak a járművek. A Csepel-szigeten a II. Rákóczi Ferenc utcáról is csak sokadik lámpaváltásra lehet feljutni az autóútra, illetve a Csepeli úton és a Tököli reptértől befelé is csak lassan hömpölyögnek a járművek.