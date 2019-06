Többet dolgozunk, mint a középkori parasztok?

Ha hosszúnak érezzük a munkanapot, hajlamosak vagyunk azzal a gondolattal vigasztalódni, hogy legalább a kényelmes, modern korban élünk, egy történelmi magazin azonban kiderítette: valójában a középkor sajnált földművese sokkal többet pihent, mint mi.

Fotó: budavar.lutheran.hu

A HVG talált rá a Múlt-kor magazin összefoglalójára, amiben kifejtik: míg egy átlag magyar ma 1740 órát dolgozik egy évben, addig a középkor embere 1620 órát töltött munkával. A munkahelyi stresszt pedig hírből sem ismerte: a munkaidő napkeltétől napnyugtáig tartott, ám közben bármikor lehetett "ebédszünetet" tartani, és a délutáni szieszta is bevett szokás volt.

Természetesen a földművesek rengeteget dolgoztak a nyári időszakban. Mivel az egyház tisztában volt azzal, hogy az embereknek szükségük van a pihenésre, több munkaszüneti napot is beiktattak, amit a vallásos középkori emberek kötelezően be is tartottak; ezen kívül a téli időszakban mind a munkára alkalmas, világos órák száma, mind a munkamennyiség csökkent, úgyhogy összességében az év egyharmada szabadidőnek számított. Ehhez képest ma Magyarországon törvény szerint 20 nap szabadság jár, plusz a "pirosbetűs" ünnepek.

Blikk