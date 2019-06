A hőségben is dolgoznak az utak mellett, több helyen torlódás várható

A szerdától vasárnapig tartó hőségriasztás alatt is folytatja az országos közutakon zajló munkákat a Magyar Közút Nonprofit Zrt., így a hőségben is torlódásokra kell készülni – hívta fel a figyelmet a közútkezelő szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Fotó: Pixabay

Azt írták: a napokban zajló felújítási munkálatok miatt

elsősorban a gyorsforgalmi utakon várható torlódás, ezért a Magyar Közút minden közlekedőt arra figyelmeztet, hogy indulás előtt az időjárásnak megfelelően készüljön fel a hosszabb menetidőre.

Szerdán az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében, csütörtökön pedig ugyanezen a szakaszon, az autópálya Budapest felé vezető oldalán dolgoznak a szakemberek. Szerdától péntekig az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gödöllő térségében végez burkolatjavítást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, pénteken délután 14 órától az esti órákig várható jelentősebb forgalom és torlódás. Csütörtökön és pénteken főként az M7-M0-M5 útvonalon katonai konvoj mozgás várható, ami szintén lassíthatja a forgalmat.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kedvező időjárás miatt a balatoni forgalom is erősebb lehet a szokásosnál, pénteken délután és szombat délelőtt az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, vasárnap pedig az autópálya Budapest felé vezető oldalán kell a szokásosnál hosszabb menetidővel számolnia a közlekedőknek. Keddtől vasárnapig zajlik az ország legnagyobb kerékpáros körversenye is, a Tour de Hongrie is, amely 11 megyét érint és további ideiglenes útlezárásokkal, korlátozásokkal jár.

Éjszakai munkavégzésre szombaton az M0-ás autóút Budapest felé vezető oldalán a 6-os főúti csomópontban, az M3-as és az M25-ös út csomópontjában, valamint az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a 103-as és 113-as kilométerszelvények között kell számítani. Vasárnap éjszaka szintén az M3-as és az M25-ös út csomópontjában, illetve az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a 103-as és 113-as kilométerszelvények között zajlik majd munkavégzés.

A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy a várható torlódások miatt megfelelően felkészített gépjárművekkel és tele üzemanyagtartállyal induljanak útnak. Indulás előtt ellenőrizzék az akkumulátor állapotát is, töltsék fel telefonjukat vagy használjanak autós töltőt, illetve gondoskodjanak az elegendő mennyiségű innivalóról és ételről. A társaság a hőségriadó idején, ha szükséges, a gyorsforgalmi úthálózaton történő torlódások, pályazár idején ásványvíz osztását is biztosítja. Az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék – közölték.