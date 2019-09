A Fidesz budapesti szóvivője arra szólította fel pénteken Karácsony Gergely zuglói polgármestert, ellenzéki főpolgármester-jelöltet, hogy tárja fel az egész kerületi parkolási botrányt.

Zsigmond Barna Pál sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

olyan időket élünk, amikor az is hír, hogy a zuglói polgármester Zuglóba látogat. Karácsony Gergely ugyanis a napokban ezt tette

Azt mondta, reménykedtek, hogy mielőtt "összecsomagol", lezárja a zavaros zuglói ügyeit, és válaszokat ad minden budapestinek, de nem ez történt, a parkolással továbbra is adós a zuglóiaknak.

Májusban még ő maga is megszavazta – idézte fel a szóvivő –, hogy az ott élőknek ingyenes legyen a parkolás, tekintettel arra, hogy napi egymillió forintos veszteség árán tudta csak üzemeltetni a rendszert.

Június 13. óta, azaz lassan 3 hónapja nem kellene fizetni a parkolásért, ám "Karácsony arra is alkalmatlan, hogy egy érvényes képviselő-testületi döntést végrehajtson" – tette hozzá.

Zsigmond Barna Pál úgy értékelt,

a parkolási rendszer továbbra is homályosan működik, "Karácsony pedig azt is letagadja, amit maga ír alá", titokban ugyanis nem is egy, hanem mindjárt kettő, parkolással összefüggő szerződést kötött a nyáron.