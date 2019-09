Novák Katalin: gyermekeink jövőjét támogatni a legjobb befektetés

Nincs jobb befektetés annál, mint amikor "gyermekeink hétköznapjaiba és jövőjébe invesztálunk" – jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az egri Szivárvány Óvoda új székhelyépületének átadóünnepségén hétfőn.



Fotó: MTI/Mohai Balázs

Novák Katalin kiemelte:

nem mindenhol épülnek új óvodák és bölcsődék ma Európában, sok helyen elfogynak a gyermekek, és ezek az épületek kiürülnek. Ezért örömteli példa Magyarország és ezen belül Eger, ahol két új óvodát is átadnak az idén, amiből maga a város is profitál

- fűzte hozzá.

Jelezte: eközben a környező települések bölcsődéi is fejlődnek, melyek egyrészt tehermentesítik a megyeszékhelyt, másrészt könnyítik az érintett falvakban élők mindennapjait, a szülők munkába állását.

Emlékeztetett: a kormány a tervek szerint 2022-re 70 ezerre növelve a bölcsődei férőhelyek számát, megvalósítja a teljes körű bölcsődei ellátást Magyarországon. Cél, hogy a kisgyermekes szülők mindenütt helyben találjanak ellátást, melyért nem is kell mélyen a pénztárcájukba nyúlniuk – húzta alá. Szólt arról is, hogy 2010-hez képest mára 11 ezerrel nőtt az óvodai férőhelyek száma.

Rámutatott: új óvodák és bölcsődék építése mellett fontos a régiek felújítása és a szakemberek megbecsülése is. Utóbbit felismerve a kabinet a pedagógusok bérfejlesztésekor az ezen a területen dolgozókra is gondolt – tette hozzá, megjegyezve: a jövőben is törekednek a lehető legtöbb erkölcsi és anyagi elismerést megadni azoknak, akik "legnagyobb kincsünkkel, a gyerekekkel foglalkoznak".

A most átadott egri létesítményt méltatva Novák Katalin hangsúlyozta:

olyan, 105 gyermeket befogadó, 1000 négyzetmétert meghaladó alapterületű, tágas és korszerű óvoda kezdi meg itt működését, amely fejlesztőszobájával, tornatermével, csoportszobáival és eszközellátottságával megfelel a 21. század elvárásainak.

Habis László (Fidesz-KDNP) polgármester köszöntőjében nagy jelentőségűnek nevezte a 90 százalékban uniós és állami támogatással megvalósult, csaknem félmilliárd forintos beruházást. Felidézte: ez a munka tudatos és tervszerű építkezés része, melyet az is indokolt, hogy az elmúlt évtizedekben nem épült óvoda Egerben. Az új létesítmények kialakítása mellett számos óvoda és bölcsőde is megújult, illetve megújul a közeljövőben a városban – közölte.

Kijelentette: az önkormányzat célja mindezekhez kapcsolódva az egészségügyi alapellátás korszerűsítése és a gyermekorvosi, védőnői, valamint családorvosi munka feltételeinek átfogó javítása és azonos színvonalra emelése Egerben.

(MTI)