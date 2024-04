Volt, nincs! Baranyi Krisztina szerint a nácik ledöntötték az orosz maffiózókat felidéző ferencvárosi Turul-G szobrot

Három napot bírt ki a győztes alkotás, a rendőrség nyomoz az ügyben.

Mint arról a propeller.hu is beszámolt a Public Art pályázat győztes műve, a Turul-G szobrot pénteken állították ki a IX. kerületi Ferenc térre. A terv az volt, hogy két hétig lehet megcsodálni a G-Mercit ellopó turulszobrot, azonban valakik keresztülhúzták a szervezők számításait - írta az index.hu. Hétfőre virradóra le is döntötték a műalkotást, amelyről videó is készült, így a rendőrség nyomoz az ügyben.

A turul elvitte a G-Mercit, az alkotást pedig három nap alatt megrongálták/Fotó: Facebook/Baranyi Krisztina

„A mondabeli Turul elragad egy G-osztályú Mercedes terepjárót. A Mercedes G-osztály manapság az orosz maffiához és a világ gazdagjaihoz, oligarcháihoz kötődik”

- írta Baranyi Krisztina polgármester a felállítás napján.

A politikus most Facebook-posztjában sajnálkozik. Állítása szerint őszintén bízott abban, hogy most nem azoknak lesz igazuk, akik azt mondták: „úgyis jönnek a nácik és tönkreteszik egy művész munkáját”. Nekik lett igazuk.