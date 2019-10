Így búcsúzik a gyerekétől L.L. Junior – dalt írt a kisfiának

A zenész elmondása szerint a fájdalom leküzdésében segít neki.

L. L. Junior 3 éves kisfia, Dávidka, közel két hónapja halt meg egy tragikus autóbalesetben. A Bors érdeklődésére a zenész telefonon közölte: a fájdalom feldolgozásában sokat segíti a munka. A zeneszerzés alatt végig a könnyeivel küzdött.

L.L. Junior a hétvégén egy stúdióból jelentkezett be élőben, hogy megossza a rajongóival a nagy hírt: összeszedte magát annyira, hogy újra a zene felé forduljon.

Az elmúlt hetekben már több fellépést is elvállalt, és a jelek szerint az alkotásra is kész, hiszen egy új dalon dolgozik. A nóta közel sem lesz olyan vidám, mint az eddig megszokott mulatós zenék. Ez a sláger a világ legmélyebb fájdalmáról szól majd, a kisfia elvesztéséről. Junior a videóban azt mondta, ezzel a dallal szeretne emléket állítani Dávidka előtt, és arról is beszámolt, hogy a munkafolyamat során végig a könnyeivel küzd.

