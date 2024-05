„Sikítás, sírás hallatszott" – 2,5 méteres cölöp csapódott a a közönség soraiba a Richter cirkusz soproni előadásán – egy néző súlyosan megsérült

A Richter cirkusz soproni előadásán a lengőtrapéz produkció közben szombat délután három óra tájékán súlyosan megsérült egy néző egy baleset következtében. Egy 2,5 méteres fém tartóoszlop csapódott a közönség soraiba.

A Telex egy olvasója nézőként vett részt az eseményen, ő arról számolt be, hogy a baleset a szünet utáni első számban történt:

Ricter Flórián Cirkusz Fotó: Facebook/Richter Flórián Cirkusz

„Először a cirkusz négy pontjára 2,5 méteres fémrudakat feszítettek ki, erre tették rá a védőhálót. Az utolsó artista tripla szaltót ugrott, a vele szembeni légtornász viszont nem tudta őt elkapni, lezuhant a hálóba. A cölöp ekkor elengedett és erőből a közönségbe csapódott”

– foglalta össze az olvasó a történteket. Úgy emlékszik, a kifeszítőrúd nagy erővel csapódott a közönségbe, ahol a rúd az ötödik sort is elérte. „Sikítás, sírás hallatszott, mi kimentünk azonnal, felnőttek, gyerekek is elindultak kifelé” -mondta.

Nézőként több furcsaságot is észrevett az előadás alatt, például azt, hogy az előadás első részében védőháló sem volt a légtornászok alatt, akik közül ketten a szünetben még büfésként is dolgoztak. Utólag az is meglepte, hogy nem volt mentő a helyszínen a rendezvényen, ezért amint kiértek, hívta a mentőket.

A mentősök közölték vele, hogy a cirkusz is kihívta már őket, azonban abból a hívásból nem derült ki, pontosan mi történt:

„nekem kellett megmondanom nekik, hogy nem beteg van, hanem sérült”

– részletezte az olvasó

A Richter közleményében csak annyit írt, hogy a nézőhöz „egyből mentőt hívtak, orvosi ellátása folyamatban van”.

A cirkusz közleménye szerint a baleset miatt a szombat délután hatkor kezdődő előadását nem tartották meg, a jegyek a vasárnapi előadásaikra lesznek érvényesek.

„A történtek teljesen letaglóztak bennünket is, a Richter Flórián Cirkusz vezetősége és teljes társulata őszinte sajnálatát és aggódását fejezi ki és mihamarabbi felépülést kíván a balesetet szenvedő nézőjének!”

– írták.