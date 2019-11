Hétfő hajnalban durrant el egy földalatti gázvezeték Püspökladány külterületén. A lángok hatalmas robajjal éltek, a tüzet még Debrecenben és Békéscsabán is látni lehetett.

A katasztrófavédelem közlése szerint reggelre fékezték meg azt a tüzet, amely kora hajnalban egy gázfogadó állomásnál keletkezett Püspökladány külterületén, a 42-es főút közelében.

A videó készítője saját kommentje szerint mintegy 1,5 kilométerre él a gázrobbanás helyétől, nem volt túl lélekemelő, mikor hajnal háromnegyed három fele erre ébredt.

Leírása szerint a környéken élők közül sokan sebtiben összecsomagoltak és a város másik végébe autóztak, vagy a rokonokhoz, többen pedig készenlétben álltak.

A lángok olyan magasra csaptak és olyan nagy robajjal égett a gáz, hogy a környéken élők szerint a bútorok is remegtek. A tüzet Kabán, Hajdúszoboszlón, Hajdúszováton is észlelték, de a videó egyik kommentelője szerint Békéscsabáról is lehetett észlelni a lángokat. Egy másik kommentelő szerint Debrecenben is észlelték a gázrobbanást és a tüzet.

A katasztrófavédelem közlése szerint vezetékhasadás történt, egy a föld alatt húzódó cső sérült meg, és a belőle kiáramló gáz égett. A káresethez nagy erőkkel vonultak ki a püspökladányi, a debreceni, a hajdúszoboszlói, a karcagi, a berettyóújfalui, a szeghalmi és a szolnoki hivatásos tűzoltók. Miután a sérült vezetéket elzárták, a lángolás egyre kisebb lett, majd megszűnt. A tűz foltokban a környező növényzetre is átterjedt, és körbálák is meggyulladtak. Az egységek oltják ezeket a tüzeket, hűtik a vezetéket és hőkamerával, valamint gázérzékelő műszerrel vizsgálják a helyszínt. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínen van és méréseket végez a katasztrófavédelmi mobil labor is. A 42-es főút érintett szakaszát lezárták.

(Címlapi kép: részlet a videóból)