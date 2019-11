A jelek szerint Demcsák Zsuzsa megússza az ittas vezetést.

Ittasan, jogosítvány nélkül vezetett júniusban Demcsák Zsuzsa, akit akkor meg is bírságoltak, és a vezetéstől három évre el is tiltottak. A tévéssel ez már másodjára esett meg, s bár nem vezethetne, csütörtök délután azonban mégis volán mögé bátorkodott ülni. Arról, hogy Demcsák Zsuzsa és indiai férje, Krishan autóval ment vásárolni, fotó és videó is tanúskodik.

A Bors azt írja, Demcsák Zsuzsa mindössze megrovást kaphat és legrosszabb esetben pénzbüntetés is járhat ezért. Ám mivel nincs feljelentés, ezért a rendőrségnek nem kötelessége nyomozni. A műsorvezetőnő egyébként elismerte, hogy tiltása ellenére vezetett.

Bacsek György ügyvéd a lapnak azt mondta: Ha valaki jogosítvány nélkül vezet, annak ellenére, hogy bevonták a vezetői engedélyét, az szabálysértésnek minősül, és maximum pénzbüntetést von maga után – közölte az ügyvéd, majd hozzátette: A szabálysértések esetében az elévülési idő fő szabály szerint hat hónap. Vagyis, ha fél éven belül nem jelenti fel senki Demcsák Zsuzsát, ez a mostani eset olyan, mintha mi sem történt volna.

A lap továbbá egy klinikai szakpszichológus véleményét is kikérte.

Nyilvánvaló, hogy ez egy berögzült rossz szokás Demcsák Zsuzsánál. A kockázat alulbecsülésének tipikus példája. Nem méri fel, milyen kockázata lehet annak, hogy jogosítvány nélkül vezet. Ennek az oka az, hogy nyilvánvalóan sokkal többször ült már így volán mögé, mint ahányszor elkapták. Úgy érzi, nincs különösebb következménye a tetteinek

– mondta a Borsnak dr. Szlobodnyik Csaba klinikai szakpszichológus.

