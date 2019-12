Elég, ha még képzésre jár. A javaslatról már jövő hét kedden szavaznak.

Ahogy azt szerdán megírtuk, a mindössze 22 éves Rácz Zsófia joghallgatót nevezték ki család és ifjúságügyi helyettes államtitkárnak. Kinevezése érdekében módosítják az államtitkárok kinevezésének szabályait.

Pénteki keltezéssel pedig megjelent az országgyűlés honlapján a törvényalkotási bizottság javaslata, hogy hogyan lehessen diploma nélkül helyettes államtitkár egy egyetemista

- szúrta ki a HVG.

A javaslat így szól: "a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban helyettes államtitkárként kinevezhető az a büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy is, aki az (1) bekezdésben meghatározott szakképzettséggel nem rendelkezik, de annak megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, feltéve, hogy a helyettes államtitkár feladatkörébe tartozik az ifiúságpolitikával kapcsolatos feladatok ellátása.”

Határidőt nem szabnak, hogy mennyi időn belül kell elvégezni az egyetemet – teszi hozzá a HVG. Rácz jelenleg joghallgató, így megfelel a kitételnek, amit a módosításban támasztottak felé.

A javaslatról kedden szavaznak a kormányzati igazgatásról szóló törvénymódosítás részeként.

Rácz Zsófia Illés Boglárkát váltja az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkári poszton. Ezt szerdán jelentette be a Facebookon Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Rácz Zsófia édesapja egyébként egy közismert zenész, Rácz Erik – művésznevén: Mr. Rick. A '90-es évek ikonja olyan slágerekkel ajándékozta meg a népet, mint például a Zárjon be a gyár, Úgy várlak, vagy a Life is live dallamára íródott Szállj, csak szállj! Lánya helyettes államtitkári kinevezéséről a 90-es évek popsztárja a Blikknek csütörtökön úgy nyilatkozott:

Egyszerre éreztem mámoros büszkeséget és féltő szorongást, amikor Zsófi felhívott minket Washingtonból, hogy közölje a fantasztikus hírt, de benne is hasonló érzelmek kavarogtak

Hozzátette:

Nem akarok károgni, de őszintén sajnálom, hogy hazánkban a nemtelen becsmérlést nem lehet száműzni a politikai kultúrából. Ettől egyetlen szülő sem tudja megóvni a politikai pályára lépő gyermekét. Szerencsére Zsófi annyira nem görcsöl emiatt, mint én.

A büszke édesapa, és azt is elárulta,

a kinevezés a lányát is meglepte.

Forrás: HVG

Címlapkép: Facebook/Novák Katalin