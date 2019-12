2 milliárd forintból korszerűsítenek két vidéki plázát

Összesen csaknem 2 milliárd forintot költ a szegedi és a debreceni pláza külső-belső korszerűsítésére az Indotek Group – közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.



Fotó: Facebook/Debrecen Plaza

A beruházás augusztusban kezdődött első üteme az épületek belső tereit újította meg korszerű padlóburkolatokkal és bútorokkal. A bevásárlóközpontok új szolgáltatásokkal és üzletekkel bővültek, Debrecenben a garázs is megújult – írták. A következő szakasz a külső felújítás mellett a gépészeti rendszerek modernizálására és a parkolók bővítésére is kiterjed. Szegeden már megkapták a hatósági engedélyeket, így a munkálatokat 2020 első felében elkezdhetik, de az év végéig a tervek szerint Debrecenben is végeznek. A belső terek addig is zavartalanul üzemelnek.

A közlemény szerint a magyar-amerikai tulajdonban működő Indotek Group piacvezető a B és C kategóriás kereskedelmi ingatlanok magyarországi piacán. A mintegy 240 főt foglalkoztató cégcsoport több mint 300 ingatlan felett rendelkezik. A beépített és bérbe adható ingatlanterület nagysága összességében meghaladja az 1,5 millió négyzetmétert, amelyen több mint 2500 bérlő osztozik. A csoport ingatlanportfóliójába tartozik – egyebek mellett – több mint 20 irodaház, több mint 20 fővárosi és vidéki bevásárlóközpont, szállodák, raktárépületek és iparterületek. Az Indotek Group több saját fejlesztésű lakópark projekttel jelen van a lakossági ingatlanpiacon is.