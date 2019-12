Újabb nő vádolja zaklatással a DK frakció-szóvivőjét.

Rövid időn belül a harmadik cikksorozat jelenik meg a kormányközeli sajtóban arról, hogy Gréczy Zsolt nőket ostromol kéretlenül.

Ezúttal a Vadhajtások internetes lap egy levelet közöl, melynek írója azt állítja, a politikus május óta üzenetekkel és önmagáról készített obszcén fotókkal bombázza őt. A lap a fotókat is bemutatta, amelyeket a levél írója szerint Gréczy Zsolt küldött neki, ezeken hiányos öltözetben fotózza magát – írja a HírTv.

Az Index az ügy előzményéről azt írja,

Ez a harmadik ügy azzal kezdődött, hogy egy ismeretlen feladó egy nevet nem tartalmazó gmailes címről több újság szerkesztőségét is megkereste kedd este egy történettel, miszerint 2015-ben egy fehérvári DK-rendezvényen ismerkedett meg Gréczyvel, Gréczy elkérte tőle a telefonszámát, de ő csak a nevét árulta el neki.

A történet szerint ez is elég volt Gréczynek, aki már másnap bejelölte Facebookon, és nyomulni kezdett rá, képeket is küldve neki. A levélhez négy képet is csatolt a feladó. Kettőn felismerhetően Gréczy fotózza magát egy tükör előtt kevés ruhában, de az intim részei nem látszanak. Másik kettőn nem látszik arc, az egyiken egy foltos alsógatya, a másikon egy tompor van közelről. A levél állításait tényként kezelve hozta le a kormánymédia szerdán.

Gréczy Zsolt az Index megkeresésére azt mondta,

aljas rágalom, szemenszedett hazugság minden állítás, és ezt be is fogja bizonyítani.

Ami a képeket illeti, büntetőfeljelentést tesz, és az eljárás feladata lesz majd, hogy az igazságot kiderítse.

Az Index megkereste Gyurcsány Ferencet is. A DK elnöke szerint onnantól kezdve közügy a történet, ha a zaklatás megalapozott vádja felmerül.

Gréczy Zsolt esetében eddig, a sokadik próbálkozás ellenére sem igazolódott be a vád

- mondta a lapnak. Az intim fotókat Gyurcsány nem tartja politikai kérdésnek, de ha a zaklatás beigazolódik, annak a DK-n belül természetesen következménye lesz, közölte. Gyurcsány a lap kérdésére azt is mondta, természetesen beszélt Gréczyvel, de egyelőre nem politikai kérdésnek tartja az ügyet, így politikai következményeit ezért nem vonta le.

Gréczy Zsoltot az elmúlt időszakban többször is megpróbálták ilyen ügyekbe keverni, de

az eddigi két esetről kiderült, hogy nem is történt zaklatás

Gréczy kapcsán legutóbb a Mi Hazánk egy parlamenti szakértője, Palányi Nóra is azt állította, jó ideje kéretlen üzeneteket kap a politikustól. Ezt Gréczy az Indexnek azzal kommentálta: rágalom. Ugyan valóban volt kommunikáció köztük, de Palányi Gréczy szerint torzítva adta elő a történteket, és Gréczy jogi lépéseket fog tenni a rágalmazás miatt.

Forrás: Index, HírTV, Vadhajtások, Blikk, Azonnali.hu

Címlapkép: Facebook/Gréczy Zsolt oldal