Annak ellenére, hogy csütörtökön a színház közölte, lezárult a Mihályi Győzővel kapcsolatos vizsgálat, a kultúráért felelős főpolgármester-helyettes közölte: folytatódik a fővárosi vizsgálat az Újszínház zaklatási ügyében.

Annak ellenére, hogy az Újszínház a napokban lezárta belső etikai vizsgálatát a szexuális zaklatás gyanúját felvető ügyben, a Főváros által indított felügyelőbizottsági vizsgálat továbbra is folyamatban van. Ezt különösen indokolttá teszi, hogy az ügyben az ATV Egyenes Beszéd című műsorában megszólalt Szántó Péter, a zaklatási ügyet bejelentő volt színházi dolgozó, aki szerint már tanúvallomások is keletkeztek az ügyben, amelyek megerősítik korábbi bejelentése tartalmát. A mai napon arra kértem a felügyelőbizottságot, hogy a vizsgálat terjedjen ki a frissen felmerült tényekre, vallomásokra is