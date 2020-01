Kásler: huszonhat új gyógyszer kap társadalombiztosítási támogatást január közepétől

Huszonhat új gyógyszer kap társadalombiztosítási (tb-) támogatást január 15-étől – közölte az emberi erőforrások minisztere pénteken Budapesten.



Kásler Miklós a sajtótájékoztatón elmondta, ezek a készítmények a daganatos és a vérképzőrendszert érintő rosszindulatú betegségek, a vérzékenység, a hepatitis C, a szklerózis multiplex, a Parkinson-kór, az asztma egyik súlyos formája és szívelégtelenség kezelésére szolgálnak, összesen tizennyolc terápiás területen.

Bővült a kórházi ellátásban térítésmentesen igénybe vehető készítmények palettája is, és ugyanez elmondható a járóbeteg-ellátás keretében a kiemelt vagy emelt támogatással vényre rendelhető gyógyszerek köréről is. A szóban forgó betegségek kezelésére alkalmas készítmények fogyasztói ára nem egyszer milliós, több millió forintos tétel – említette meg.

A miniszter kitért arra, hogy a magyar gyógyszerellátás az utóbbi években gyorsan követte a nemzetközi trendeket, és az új készítmények alapvetően alakították át a terápiák és az ellátás körülményeit. 2014 és 2020 között 1323 új gyógyszert fogadott be a társadalombiztosítás, amelyek 118 terápiás területen alkalmazhatók – ismertette.

Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint 2014-ben 307 gyógyszerbefogadás történt, 2015-ben háromszáz készítmény vált tb-támogatottá. 2016-ban 249 új gyógyszert fogadott be a társadalombiztosítás. Abban az évben kihirdették azt a jogszabályt, amely lehetővé tette négy onkológiai terápiás területen – melanóma, prosztatadaganat, vérképzőszervi, valamint tüdődaganat – új hatóanyagú gyógyszereknek a tételes elszámolási körbe történő befogadását. 2017-ben 223 gyógyszert fogadott be a tb, köztük a két éves kor alatt adható agyhártyagyulladás elleni oltást, amely 2017. januárjától kiemelt támogatással érhető el. 2018-ban 244 készítményt fogadott be a tb, október közepétől 29 új gyógyszer került a támogatási rendszerbe.

A sajtóanyag szerint körülbelül négyezer hepatitis C vírusfertőzött beteg kezelése vált lehetővé a legújabb interferonmentes terápiákkal, a 8-12 hétig tartó, gyakorlatilag mellékhatásoktól mentes kezelés eredményeként a betegek 90-97 százaléka vírusmentessé vált.

