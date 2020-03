Magyar nyert az Eurojackpoton! Elárulta, mi a terve a milliárdokkal

A 2019. november 22-i Eurojackpot-sorsoláson bruttó 30 millió euró, azaz több mint 10 milliárd forint talált gazdára és magyar ember számláján landolt. Ő vihette el minden idők legnagyobb hazai lottónyereményét!

Fotó: Pixabay

A nyertesnek a sorsolás másnapjától számított kilencven napon belül kellett jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél, amelyet néhány nappal ezelőtt meg is tett, sőt még néhány információt is elárult magáról!

Magyarországon a lottónyertesek általában igyekeznek inkognitóban maradni, nagyon ritkán fordul elő, hogy bármit is mondanak magukról, az életükről, terveikről vagy éppen Fortunához fűződő viszonyukról. Ezért olyan nagy dolog, hogy az Eurojackpot-milliárdos hajlandó volt a Szerencsejáték Zrt. nagynyertes kérdőívét kitölteni – természetesen neve elhallgatásával.

Elárulta többek között, hogy vidéken adta fel a nyertes szelvényét, amelyet saját számokkal játszott meg. Kiderült az is, hogy több éve minden héten próbára teszi a szerencséjét az Eurojackpoton, de korábban nem nyert nagy összeget. Fontosnak tartja, hogy mindig ugyanazon a napon adja fel a szelvényét. Egy lottózóban értesült szerencséjéről, és első dolga volt, hogy szóljon házastársának a mesés nyereményről.

S hogy mire költi az ölébe pottyant vagyont? Elmondása szerint utazásra, autóra, lakásra biztosan jut majd a jackpotból, de jótékonykodásra is áldoz majd. Pénzügyi befektető segítségével pedig fialtatni is akarja a pénz jelentős részét. Emellett közeli családtagjairól sem feledkezik meg: jut nekik is a nyereményből. Arra a kérdésre pedig, hogy ezek után abbahagyja-e a lottózást, egyértelmű és nem meglepő választ adott: esze ágában sincs, tovább játszik minden héten.

