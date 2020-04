Szerda délelőtt ismét beszámolt az Operatív Törzs a koronavírus-helyzet hazai alakulásáról. Müller Cecília közölte, bárki elkaphatja a vírust. A koronavírus az ország minden megyéjében jelen van és bármelyik településen jelen lehet.

525 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, ez napról napra növekszik, de egyenletesen

- mondta Müller Cecília tisztifőorvos az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Ez szerinte azt jelenti, hogy egyelőre a szoros kontaktban lévők adják át egymásnak a fertőzést.

A regisztrált 525 fertőzöttből: 25 százalék tünetmentes, 35 százalék enyhe tüneteket mutatott, 17 ember van lélegeztetőgépen, 6 százalékuk pedig intenzív ellátásra szorul – mondta Müller.

Az elmúlt napban négy idős beteg hunyt el, mindegyikük krónikus betegségben szenvedett, így a halottak száma 20 lett. Az elhunytak átlagéletkora 73 év, közülük 12 férfi, 8 pedig nő. Ez Müller szerint igazolja, hogy az időseket és a magas kockázatban lévőket érinti leginkább, de

most már nincsenek kivételek

A fiatalok is ugyanúgy elkaphatják, és senki nem tudja, ki kitől kapja el a fertőzést. A tisztifőorvos emlékeztetett, hogy a vírus az egész ország területén jelen van.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a megyei adatokat a hitelesség miatt tették nyilvánossá. A sűrűn lakott területeken az esetszámok lényegesen magasabbak.

A járvány nem ismer földrajzi határokat

- tette hozzá.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy azok, akik dolgozni járnak, azok is élhetnek egy háztartásban krónikus betegekkel. A dolgozni járók nagyon szigorúan tartsanak be minden szabályt, folyamatosan fertőtlenítsék a kezüket.

Úgy kezeljük ezt a helyzetet, mintha mi lennénk fertőzöttek, és így is járjunk el

- tette hozzá. Érdemes külön kezelni azt a ruhaneműt és tárgyakat, amikkel az utcán vagyunk.

Forrás: Index, Origo

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt