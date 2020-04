Orbán: "két-három gyerekkel otthon a panelben, vagy akár a kertes házban, az maga a dzsihád"

Budapesten és Pest megyében sajátos szabályok jöhetnek, mivel ezeken a területeken a legnagyobb a fertőzöttek száma.

A Kossuth Rádió péntek reggeli Jó reggelt, Magyarország című műsorának volt szokásos vendége Orbán Viktor.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök a 24.hu cikke szerint arról beszélt, hogy ugyan szeretne már lazítani a korlátozásokon, de egyelőre ezt nem lehet megtenni. Mint mondta,

Arra is kitért, hogy ugyan egyelőre sötétben tapogatózik mindenki a vírus kapcsán, de vannak, akik már előrébb tartanak a munkában, mint például Ausztria, amelyet egyfajta laboratóriumként lát a miniszterelnök: ami ott bevált, azt át kell venni, és figyelni kell az osztrák intézkedéseket. Ha ott beváltak a korlátozások részleges feloldásai és nem növekszik a napi megbetegedések száma, akkor Magyarországon is lehet lazítani – fogalmazta meg.

A kórházi ágyak szabaddá tétele kapcsán a cikk szerint Orbán a következőket mondta:

mint a tánctanórán, menjünk vissza a kályhához és idézzük vissza, mit miért csinálunk. Azért védekeztünk hetek óta az egész országban gőzerővel, hogy lassítsuk a járvány terjedését, hogy közben felkészítsük az egészségügyi rendszert arra, hogy tömeges megbetegedések esetén is minden beteget el tudjunk látni. A vírust nem tudjuk megölni, de a kórházainkat elkezdtük felkészíteni. Elegendő eszköz a békeidők szükségleteihez képest volt, az új eszközöket is be kellett szerezni, légihidat építettük ki és felhalmoztuk a szükséges eszközöket. Azon dolgoztunk, nekem is minden munkapercemet ez vitte el, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetére is legyen elég ágy, lélegeztetőgép és dolgozó ott ahol arra szükség van.