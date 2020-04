Müller Cecília szerint a korlátozások enyhítésével nőhet a fertőzöttek száma, de folyamatosan ellenőrizni fogják a helyzetet. A lazítások miatt szükség lesz a nagyobb tesztelésekre is – jelentette be. Kétféle tesztet fognak csinálni. A vírus örökítőanyagát kimutató teszt, tehát a PCR-tesztek számát is elkezdik növelni. A másik teszt azt mutatja meg, hogy a vizsgált személy korábban átesett-e a fertőzésen, mert ha igen, akkor valószínűsíthetően ellenanyagok jöttek létre a szervezetében. Az országos tisztifőorvos szerint a járvány most visszafogott, és bőven 1 százalék alatt lesz az átlagpopuláció átfertőzöttsége.

Országszerte 25 kórházban ápolnak fertőzötteket, a legtöbbet közülük Budapesten – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte: szerdára 2727-re nőtt a fertőzöttek száma, 536 gyógyultan távoztak a kórházból, a járvány kezdete óta 300-an vesztettél életüket a fertőzéssel összefüggésben. A halálos áldozatok életkoráról ismertette: 278-an a 61 év feletti, 13-an az 51-60 év közötti, heten a 41-50 év közötti, ketten pedig a 31-40 év közötti korosztályból kerültek ki. Továbbra is zajlik az idősotthonok ellenőrzése és fertőtlenítése, a honvédség már 300 ilyen intézményben befejezte a fertőtlenítést – jelezte Müller Cecília,

aki megköszönte a honvédeknek a "heroikus" munkavégzést.

Müller Cecília elmondta, hogy jelenleg kiegyensúlyozott a helyzet a fertőzésekkel kapcsolatban. Egy hete nem nő a napi megbetegedések száma, ami biztató.

Most visszafogott helyzet van, ami az emberek fegyelmezettségének köszönhető

– mondta a tisztifőorvos, így lehetőség lesz a korlátozások fokozatos enyhítésére, ami több találkozást jelent majd, és így megnövekedhet majd a fertőzések száma a jövőben. Müller Cecília üdvözölte az átfertőzöttséget mérő országos vizsgálat megkezdését, mert ebből látják majd, hogyan alakul a járványgörbe.

Az országos tisztifőorvos emlékeztetett:

reprezentatív mintán négy egyetem végez majd országos PCR-vizsgálatot, ami arról tájékoztat majd, hogy a kiválasztott személyek éppen fertőzöttek-e.

Egy másik fajta vizsgálattal pedig azt tesztelik majd, hogy korábban átesett-e az illető a betegségen.

A WHO elvárásai kifogástalanok és megfelelőek a koronavírus diagnosztizálására

– mondta Müller Cecília. A tisztifőorvos azzal indokolta, hogy csak most kezdenek bele az országos szintű tömeges tesztelésbe, mert most jön a korlátozások enyhítése:

most, hogy igyekszünk egy picit enyhíteni a szorításon, nagyon fontos a járványgörbe alakulásának nyomon követése

A legheroikusabb küzdelem az egészségügyi intézményekben zajlik – mondta Müller Cecília a Hvg.hu kérdésére. A tisztifőorvos elismerte, hogy a maximális óvintézkedések betartása mellett is előfordulhat a vírus átadása azokban az intézményekben, ahol koronavírusfertőzött betegeket kezelnek, de a kockázat csökkenthető "infekciókontroll tevékenységgel", például:

kockázatértékeléssel, a szakszerű betegfelvétellel és az elhelyezés módjával, izolációval, a fogadó személyzet egyéni védelmével, és más alapvető szabályok betartásával.

Forrás: Index, Origo, MTI