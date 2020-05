Néhány magánrendelő már hétfőn újranyit, miután a kormány bejelentette, hogy május 4-én feloldja a magánegészségügyi szektorra vonatkozó korlátozásokat – írja a HVG.

Ennek részletei azonban egy nappal a bejelentés után sem teljesen tisztázottak: a Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent rendeletben Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter a szűrővizsgálatok és a nem sürgősségi fogorvosi ellátás tilalmát oldotta fel, a beígért további változásokat még nem ismertették.

A kormány a korlátozás feloldását azzal indokolta, hogy a magánegészségügy hozzá tud járulni az állami szektor tehermentesítéséhez, amire egy ideig még szükség lesz, hiszen az ellátás nagy része a járvány miatt már másfél hónapja gyakorlatilag leállt.

A hvg.hu megkeresett több érintett magánintézményt is, és a válaszokból kiderül:

bár sokan még kivárnak, akad olyan szolgáltató is, amely a hétfői újranyitás mellett döntött.

Mindeközben persze azzal is meg kell birkózniuk, hogyan óvják a betegek és az orvosok egészségét.

Ha egy orvosom az állami kórházban is dolgozik, majd átjön hozzánk, akkor nekem meg kell oldanom a szűrését. Ezen kívül a lehető legjobb védőfelszerelést is biztosítanom kell”

– nyilatkozta a lapnak az egyik kisebb intézmény névtelenséget kérő ügyvezetője.

A HVG egy másik forrása pedig arról beszélt, hogy

sok állami kórházban a járvány miatt megtiltották, hogy valaki másodállást vállaljon, márpedig a legtöbb egészségügyi dolgozó magánrendelések vállalásával egészíti ki a fizetését.

„Két asszisztensem is a frontvonalban dolgozik, az ő szakértelmük nélkül azonban nem tudunk néhány komolyabb beavatkozást elvégezni” – tette hozzá a lapnak az ügyvezető.

A hvg.hu-nak Csermely Gyula, a Rózsakert Medical Center ügyvezető-igazgatója elmondta

A magánegészségügyre nagyon nagy szükség van, ezt már a legelején is elmondtuk

Csermely, egyetért azzal, hogy így tudják némileg tehermentesíteni az állami egészségügyben dolgozó, a járványhelyzet miatt leterhelt orvosokat, akik nem tudják ellátni a normális menetrendet. Azzal Csermely Gyula is tisztában van, hogy néhány magánszolgáltatót kellemetlenül érinthet, hogy az egészségügyi hatóságok sok orvosnak megtiltották a másodállást, de szerinte ők szerencsés helyzetben vannak, mert a náluk dolgozó orvosok 90 százaléka nem ebbe a kategóriába tartozik. Akik pedig mégis, azok között is akad olyan, akinek most sincs tiltva, hogy másodállást vállaljon.

A Róbert Magánkórház orvosigazgatója a lapnak azt mondta:

A járóbeteg rendelések közül újra tudunk nyitni néhányat, amik nem halasztható panaszok, életminőséget nehezítő, károsító problémák elhárítását célozzák. Hasonló okokból műtéti szakmák is kaphatnak lehetőséget

Vasvári Barbara jelezte, hogy a korábbi védőintézkedéseken azonban ettől nem fognak változtatni, sem lazítani.

Hozzátette:

Mind az ellátott páciensek, mind a dolgozóink körében bevezettük a kötelező (időszakosan ismételt) teszt elvégzését.

Betegeinknek több ellenőrzési ponton kell „átjutni” a kórházba való bekerüléshez, akár járóbeteg rendelés, akár műtéti ellátás esetén” – tette hozzá a szakember. Az állami kórházakban dolgozó kollégák ugyanolyan járványügyi feltételekkel dolgozhatnak a Róbert Magánkórházban, mint az összes többi alkalmazott:

számukra feltétel a negatív teszt és nyilatkozat arról, hogy potenciálisan nem jelentenek fertőzés veszélyt.

Forrás: HVG