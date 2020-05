Ezt üzeni Orbán Viktor a járvány alatt érettségizőknek

A miniszterelnök is sok sikert kívánt azoknak, akik ma kezdik a vizsgát.

Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette, a szokottnál egy órával később, kilenc órakor a magyar nyelv és irodalom, és a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival országszerte megkezdődik ma reggel a május-júniusi érettségi időszak. A BKK dübörög, a fővárosban megemelt kapacitással közlekednek a járatok, de tartalék buszokat is beállítottak, ha kialakulnának olyan helyzetek, hogy egy-egy vonalon még több járműre van szükség.

Orbán Viktor miniszterelnök az 54. vészhelyzetnapi Facebook-bejegyzése is az érettségizőknek szól:

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint hétfőn középszinten 68 458-an, emelt szinten pedig 2119-en írásbeliznek.

Valamennyi vizsgázónak maszkot, a tanároknak kesztyűt is biztosítanak. Minden érettségiztető iskola kézfertőtlenítőt is kapott, a vizsgák előtt alaposan kitakarították az épületeket, ellenőrizték a mosdók felszereltségét és tisztaságát, illetve az érettségi ideje alatt is folyamatos a takarítás az iskolákban. A tantermekben legalább másfél méteres távolság betartásával legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat.

A magyarérettségire közép- és emelt szinten is 240 perc áll rendelkezésre, és maximum 100 pontot lehet elérni mindkét szinten.

Két különböző feladatlapot kell a diákoknak megoldani: az elsőre 90 percet kapnak. A feladatlap egy 60 perces szövegértési és egy 30 perces szövegalkotási feladatból áll. Utóbbinál két típusból kell egyet választani, egy érvelést vagy egy gyakorlati szövegműfaj elkészítését, 120-200 szavas terjedelemben.

