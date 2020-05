Zseniális magyar találmány segítheti a kornavírus elleni küzdelmet – itt vannak a részletek

Tartós fertőtlenítőszert fejlesztettek ki magyar kutatók segítségével.

Hazai fejlesztésű, tartós hatású ,ezüst tartalmú felületfertőtlenítőszer siethet az ipar és az egészségügy segítségére a fertőzés terjedésének akadályozásában.

Minden szakértő egyetért abban, hogy a COVID-19 elleni küzdelemben a fertőtlenítésnek kulcsszerepe van. Rendkívül fontos a kézfertőtlenítés és személyes óvintézkedések megtétele, de a felületek – lehetőség szerinti minél tartósabb – védelmének ugyanilyen alapvető a jelentősége.

egyen szó egészségügyi kezelőfelületekről, várótermekről, vagy egyszerűen a közösség által gyakran érintett tárgyakról (például járművek kapaszkodóiról, közterületen lévő műtárgyakról), minden olyan felület fertőtlenítése kulcsfontosságú, amellyel elkerülhetetlenül sok ember kerül a mai napig folyamatosan kontaktusba.

Léteznek ma már olyan megoldások, amelyek az egyszerű, pillanatnyi fertőtlenítésen túl hosszantartó hatást érnek el. Olyan innovatív anyagok, amelyek a kisméretű fémrészecskék felhasználásának köszönhetően rendkívüli hatékonysággal képesek felvenni a harcot az olyan agresszív vírusok ellen is, mint a COVID-19.

Mi értelme van a fémnek egy fertőtlenítőszerben?

A mikroszkopikus fémszemcsék a felületre érkezve nem illannak el, mint az alkohol vagy a klór, hanem megmaradnak a felületen – így hatásuk a hagyományos fertőtlenítőszerekkel szemben hosszú ideig tart. Többféle fém alkalmazható ilyen célra, többek között például a titán vagy az ezüst. Hogy melyik fémet pontosan mire érdemes használni és hogy melyiknek milyen élettani hatása lehet, azt folyamatosan vizsgálják a kutatók a nemzetközi és hazai porondon egyaránt. Az International Journal of Molecular Sciences című folyóiratban nemrégiben megjelent tanulmány például az ezüstrészecskéket tartalmazó termékeket vizsgálva több olyan alkalmazási lehetőségét is bemutat, amely hozzájárulhat járványok esetén az egészségügyben dolgozók egészségének védelméhez.

Magyar innováció, kimagasló kutatói háttérrel

2008-ban neves hazai kutatóintézetek és egyetemek bevonásával indult el hazánkban egy projekt pályázati támogatással, amelynek keretében többek közt az ezüstrészecskék egészégügyi felhasználását vizsgálták neves vegyészek és biológusok. E kutatás egyik eredményeképpen – mintegy mellékszálként – született meg a NanoSept fertőtlenítőszer koncepciója, amely egy innovatív gyártási eljárással ötvözte a hidrogén-peroxid antimikrobiális (mikróba inaktiváló) hatását az ezüstrészecskék felületen való visszamaradó tulajdonságával. A koncepció igazi áttörésnek bizonyult. A rendkívüli hatékonyságú, hosszantartó védelmet biztosító, klórmentes, baktericid, fungicid és virucid (azaz többek közt baktériumok, gombák és vírusok ellen is rendkívül hatékony) hatású fertőtlenítőszerrel új általános eszköz született meg a kórokozók elleni küzdelemben.

A termék gyártását a projekt piaci bevezetésének céljából alapított hazai Nanobakt Kft. szakemberei hamarosan meg is kezdték, és a Nanosept felhasználásának előnyeit az ipar néhány szereplője gyorsan fel is fedezte. Így többek közt gyógyfürdők, vízzel dolgozó kozmetikai cégek és ásványvízgyártók kezdték meg a fertőtlenítőszer folyamatos alkalmazását. Noha a termék kimagasló hatékonyságát számos területen labortesztek igazolják, a fertőtlenítőszer széleskörű alkalmazása mégsem indult meg mostanáig, mivel extra minőségű alapanyagai miatt nem tudta felvenni az árverseny a hagyományos tömeggyártott tisztítószerekkel. Most, a járvány idején azonban nagy változás történt. A Nanosept hazai gyártású, ezért a megnövekedett igényeket azonnal ki tudta elégíteni. Jelenleg az ár a hatékonysággal szemben másodlagos, így a fertőtlenítőszer felhasználása ugrásszerűen megnőtt, hiszen a lehető legjobb, tartós hatású komplex felületfertőtlenítés érhető el vele. Új felhasználása a ködöléses eljárás. A kutatások bebizonyították, hogy így nagy felületeket is egyenletesen vonnak be a kolloid fémrészecskék, biztosítva a nagy felületű tartós fertőtlenítést.

Miért lehet fontos?

Sohasem volt még olyan fontos a felületek minél hatékonyabb fertőtlenítése. mint most, a COVID-19 miatt. Ahogyan ismeretes, a koronavírus az influenzához hasonlóan, cseppfertőzéssel terjed és számos cikk közlése szerint úgy is fertőzést okozhat, ha az ember a cseppekkel szennyezett tárgyak érintését követően a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl. Jelenlegi információink szerint a terjedés gyorsaságának egyik legfontosabb oka, hogy átlagosan 5-6 nap telik el a megfertőződés és a tünetek jelentkezése között. Egyértelmű tehát, hogy egy tartósan a felületen maradó fertőtlenítőszernek óriási szerepe lehet a járvány lelassításában.

És bár másfajta mikroszkopikus fémrészecskék felhasználásával gyártott innováció is elérhető már napjainkban, az ezüsttartalmú szerek azok, amelyekről olyan átfogó tanulmányt készített az Európa Tanács SCENIHR Bizottsága, amely nem mutatott ki az ezekkel történő felületfertőtlenítő eljárásokkal kapcsolatos egészségkárosító hatást.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay