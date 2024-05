Ezt a tablettát Magyarországon kívül mindenhol recept nélkül lehet kapni – csak nálunk ilyen szigorú a szabályozás

A szakmai kollégium is támogatnál a vény eltörlését, mivel a módszer több országban is működik.

Magyarország az abortusz szempontjából a szigorú szabályozású országok közé tartozik – írja a promotions.hu. Az úgynevezett esemény utáni tabletták is ebbe a kategóriába tartoznak. Egyedül Lengyelországban gondoltak ugyanolyan szigorúan erről a kérdésről, azonban már náluk is eltörölték ezeknél a gyógyszereknél a vénykötelességet. Így Magyarország az egyetlen, ahol még mindig szükség van orvosi receptre a tabletta kiváltásához. Az ok: komplikációk adódhatnak.

Az esemény utáni gyógyszert egyedül nálunk kell még az EU-ban receptre felírni/Fotó: 123rf.com

Pedig ugyanúgy vannak nálunk is fesztiválok, különféle rendezvények, ami után a meggondolatlan fiatalok bajba kerülhetnek.

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium szülészet és nőgyógyászat tagozata támogatná a receptkötelesség eltörlését. Mivel a módszer több országban is működik, feltlehetőleg nem lenne probléma a használatával. Évente egyébként nagyjából 48 ezer darab tablettát írnak fel.