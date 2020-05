Orbán: szombaton születhet döntés a budapesti korlátozások lazításáról

A kormányfő szerint felelősségteljesen kell eljárni a legnagyobb magyar város esetében, nehogy újra elinduljon a fertőzés. A gazdaság a korábbi várakozásokat is felülmúlóan térdelt le a válság hatására.

Budapesten szombaton jöhet döntés a korlátozások lazításáról

A szokásos péntek reggeli Kossuth-rádiós szereplésében tért ki Orbán Viktor miniszterelnök Budapest kérdésére, amelynél még nem született döntés, hogy lazítanak a járványügyi korlátozásokon.

Az Index cikke szerint a miniszterelnök arról beszélt, hogy bár már többen gyógyulnak meg mint ahányan megbetegednek, és emiatt több országban már örömtüzek gyúlnak, Magyarországon

mi a védekezést nem hagyhatjuk abba.

Orbán szerint az élet újraindításának feltételei Pest megyében is megvannak, ezért is oldják fel hétfőtől ebben a megyében is a korlátozásokat.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor/részlet egy korábbi videóból, ami a Kossuth rádióban készült

Ám Budapesttel más a helyzet, a kormányfő a rádiónyilatkozatában arról beszélt, hogy mivel a főváros a legsűrűbben lakott város, itt tartani lehet attól, hogy egy rossz döntés nyomán belobban a járvány.

Ha Budapesten nem vagyunk elég fegyelmezettek, vissza fog jutni Budapest oda, ahonnan el akarunk mozdulni. Kétségkívül az élet újraindításának feltételei Budapesten is megvannak, csak felelősen kell viselkednünk

– mondta, és kitért rá, hogy már nem az otthonmaradás, hanem a felelős közterületi viselkedés, a maszkviselés, és a szociális távolság betartása a fontos a védekezésben.

emiatt szombat délelőtt még újra egyeztet járványügyi szakemberekkel és tudósokkal, és szombaton kora délután lehet döntés a budapesti korlátozó intézkedések lazításáról.

Iskolák kinyitása még júniusban: kicsi az esély

Orbán a rádióbeszédében az iskolák kérdésére is kitért, szerinte kicsi az esély, hogy júniusban visszatérhessenek az iskolákba a nebulók, mégha az oktatási csoport és a kormány által kreált Nemzeti Pedagógus Kar ezt is kéri. Az óvodák és bölcsődék esetében is óvatossággal kell eljárni, előbb az ügyeleti rendszert kell felállítani. Emellett viszont vidéken újranyitnak a játszóterek, hogy legalább levegőzni és mozogni le lehessen vinni a lurkókat.

Karácsony és a felelősség

A miniszterelnök bár nem nevezte nevén, Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert is emlegette a rádióban, szerinte vannak elméleti polgármesterek, pedig most gyakorlatiasabbnak kell lennie. A Pesti úti idősotthon kapcsán is előkerült a főpolgármester, Orbán szerint Tarlós István volt főpolgármester már rendet tett volna az otthonban.

A gazdaság a korábbi várakozásokhoz képest jobban letérdelt

Az Index cikke szerint a gazdasági helyzetre is kitért Orbán Viktor a reggeli beszédében. Mint mondta, a gazdaság a korábbi várakozásaikhoz képest nagyon nagy sérelmeket szenvedett el, az ipari termelés nagyot esett és a turizmus eltánt, de a miniszterelnök szerint Magyarország még mindig jobban vészelte át ezt, mint más EU-országok.

Orbán szerint az áprilisi gazdasági adatok katasztrofálisak, a májusi szintén rossz lesz, de

júniustól kilövünk, gyors léptekkel visszatérünk a növekedéshez.

A miniszterelnök ismét kiállt amellett, hogy nem segélyekre, hanem munkahelyekre van szükség, és azt is elmondta, hogy a Honvédség is tárt karokkal várja az állásukat elvesztetteket, és 200 ezer fősre bővítik a közmunkás létszámkeretet, de ha kell, akár többre is.

Ha kell, holnap reggeltől 100 ezer közfoglalkoztatottat tudunk felvenni

– mondta el a Kossuth rádióban.