Feltartotta az ámokfutót. A motoros most az RTL Klubnak mesélte el, pontosan mi történt.

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, egy ételkiszállító robogós fékezett be többször is a rendőröktől menekülő autós előtt a Bajcsy-Zsilinszky úton és végül sikerült megállítania. A történteket több járókelő is rögzítette a telefonjával.

Szombaton az Andrássy út-Bajcsy-kereszteződésében egy kék Suzuki sofőrje próbálta meg elütni az őt félreállító járőröket, de a férfi végül nem tudott elmenekülni, mert egy pizzafutár elé állt. Az RTL Klubnak Dávidként bemutatkozó futár azt mondta, folyamatosan mérlegelte, mennyire fér bele a keretekbe és az ő képességeibe, hogy feltartsa az ámokfutót, de amikor ő képbe került, még nem tudta pontosan, mi történt korábban, csak azt látta, hogy baj van.

Akkor fogtam fel, hogy ez egy vészhelyzet, vagy valami komoly probléma, amikor láttam, hogy elsodorja az egyik rendőrt – amikor hátratolatott a suzukis. És amikor konkrétan fegyvert rántottak, akkor gondoltam azt, hogy ez eléggé rossz irányba is elfajulhat

– mesélte a futár.

Bár a sajtót bejáró videók csak az akció végét rögzítették, néhány másodperccel korábban a suzukis férfit a rendőrök igazoltatni próbálták, de amikor közelítettek, a sofőr tolatni kezdett, majd előremenetbe kapcsolt, és majdnem elütötte a másik rendőrt.

Az incidensnek végül a futár vetett véget, ezután a rendőrök – némi birkózás után – megbilincselték az autóst.

Forrás: RTL Klub, 444.hu