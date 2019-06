Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden 15 megye kormányzóját menesztette hivatalából, köztük Kárpátaljáét – közölte Ruszlan Rjabosapka, az elnöki hivatal helyettes vezetője keddi kijevi sajtótájékoztatóján.

A tisztségviselő megjegyezte, hogy ez csak az első kör, amelyről elkészült az előterjesztés. Előző nap Julija Mendel elnöki szóvivő közölte, hogy Zelenszkij minden megyei kormányzót meneszteni szándékozik. Hennagyij Moszkal, a Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal vezetője egyébként maga nyújtotta be a lemondását, mint ahogy több, most menesztett kormányzó is.

Rjabosapka elmondta még, hogy Zelenszkij aláírta azt az előterjesztést is, amelyben kezdeményezi a parlamentnél Jurij Lucenko főügyész menesztését.

Forrás: MTI