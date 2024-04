Ezek tényleg világháborút akarnak kirobbantani – Rövidesen amerikai fegyverek és katonák is indulnak Ukrajnába

Hamarosan elfogadhatja az amerikai törvényhozás a következő, Ukrajnának szánt támogatási keretösszeget.

Joe Biden elnök, amint lehetséges, egy kifejezetten nagy méretű fegyvercsomagot tervez küldeni az oroszok által szorongatott országnak – szellőztette meg a Politico. Washington a fegyverek mellett katonákat is tervez küldeni, akiknek tanácsadás, illetve az amerikai fegyverek útvonalának nyomon követése lesz a feladatuk.

Az Egyesült Államok szenátusa akár már ma megszavazhatja a hat hónapja húzódó, 61 milliárd dolláros katonai támogatást Ukrajnának. A fegyvereket Amerika nem egyben fogja Kijevnek leszállítani, de a Politico értesülései szerint Joe Biden egy szokásosnál jelentősen nagyobb csomagot tervez azonnal elküldeni az ostromlott országnak.

Az elnök fő célja most az, hogy orvosolja az ukrán haderő legnagyobb problémáit, vagyis a tüzérségi fegyverek és légvédelmi rendszerek lőszerhiányát. Emellett „rakétákat” is küld majd Amerika Ukrajnának, valószínűleg ez páncéltörő rakétákat és a HIMARS-rendszerekkel kompatibilis tüzérségi rakétákat is jelent.

Járművek is készülnek: Ukrajna kap még M2 Bradley lövészpáncélosokat, M113-as páncélozott szállító harcjárműveket és „régebbi Humvee” 4x4-eseket is. Emellett tüzérségi és légvédelmi fegyverek is érkeznek - írja a Portfolio.

Korábbi források szerint a bejelentéstől számítva 10 napon belül már a frontvonalon lehet az új amerikai segély.

Washington emellett katonákat is tervez Ukrajnába küldeni, ahol tanácsadással segítenék Kijev háborús stratégiai tervezését, illetve nyomon követnék az amerikai fegyverek útvonalát.

Az információ Pat Ryder tábornoktól, a Pentagon szóvivőjétől származik, aki nem tette közzé, hogy pontosan hány katona mehet Ukrajnába.

A tábornok kifejtette: bár a misszióban a védelmi minisztérium emberei (vagyis katonák) vesznek részt, nem a frontvonalon fognak harcolni, hanem az amerikai nagykövetségen tartózkodnak majd Kijevben – tudta meg a Politico.

Tanácsadói feladatokat látnak el, valamint segítenek az Egyesült Államok által adományozott fegyverek elosztásában és nyomon követésében.

Ez a feladatkör nem teljesen új számukra: jelenleg is vannak amerikai katonák Ukrajnában az ODC-misszió keretein belül, akik a fent felsorolt feladatokat teljesítik. Nem megerősített információk szerint körülbelül 10-20 amerikai katona lehet most Kijevben.