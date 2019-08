Elhunyt a legendás filmproducer

A producer július 27-én hunyt el Los Angeles-i otthonában.

Elhunyt 99 évesen Edward Lewis, a Spartacus és az Eltűntnek nyilvánítva producere, aki segített megtörni a hollywoodi feketelistát azzal, hogy alkalmazta a politikai nézetei miatt meghurcolt Dalton Trumbo forgatókönyvírót.

Lewis lánya, Susan közleménye szerint július 27-én hunyt el Los Angeles-i otthonában, felesége, Mildred Lewis pedig 98 évesen még áprilisban ment el – írta a Hollywood Reporter kedden.

