Bajban van Orbán nagy barátja – Börtön fenyegeti Donald Trumpot, de a rácsok mögött is éjjel-nappal védené a titkosszolgálat

Az Egyesült Államok történelmében példa nélküli, hogy egy volt elnök büntetőperben álljon bíróság elé. Donald Trump ezzel történelmet írt: április közepén ugyanis kezdetét vette büntetőpere, mely akár letöltendő börtönbüntetéssel is zárulhat.

A vád szerint Trump 2016-os elnökválasztási kampánya idején Stormy Daniels pornószínésznő és Karen McDougal egykori Playboy-modell 130 ezer, illetve 150 ezer dollár hallgatási pénzt kaptak, hogy ne beszéljenek az elnökjelölttel való korábbi kapcsolatukról. A megállapodásokat Donald Trump ügyvédje, Michael Cohen hozta tető alá Danielsszel és McDougallel, és ő fizette ki a hallgatási pénzeket is, amit aztán Donald Trump cége „jogi szolgáltatásként” számolt el - írja az rtl.hu

Donald Trump ügyvédje társaságában egy sajtótájékoztatón tárgyalását követően 2024. április 23-án Fotó: AFP

A New York Times szerint az elnöknek járó védelem akkor is megilleti a 77 éves Donald Trumpot, ha börtönbüntetésre ítélik. Az amerikai titkosszolgálat feladata az elnök, illetve a volt elnökök védelme, akár a washingtoni Ovális Irodában tartózkodnak, akár egy külföldi háborús övezetbe látogatnak. Ugyanez a helyzet akkor is, ha börtönbe kerül egyikük.

A törvény szerint a titkosszolgálatnak éjjel-nappal védenie kell Donald Trumpot, hollététől függetlenül.

A lap szerint a titkosszolgálat már a per kezdete előtt felkészült arra a rendkívüli lehetőségre, hogy a volt elnök rács mögé kerül. Az ügyészek arra kérték az ügyben eljáró bírót, emlékeztesse Donald Trumpot arra, hogy a tanúk és az esküdtek elleni esetleges fellépése még az ítélethozatal előtt börtönbe juttathatja.

A múlt héten az ügyészség kérésére a szövetségi, állami és városi szervek tisztviselői rögtönzött megbeszélést tartottak arról, hogyan kezeljék a helyzetet, mondta a lapnak két névtelenséget kérő forrás. A megbeszélés fókuszában kifejezetten az állt, hogy hogyan szállítsák és védjék Donald Trumpot, ha a bíró rövidebb időre a bírósági fogdába küldené őt tárgyalótermi tiszteletlenség tanúsítása miatt.

Még komolyabb fejtörést okoz, hogy hogyan lehet biztonságosan bebörtönözni Trumpot, ha az esküdtszék elítéli, a bíró pedig házi őrizet vagy próbaidő helyett börtönbüntetést szab ki rá. A lap által megkérdezett, tucatnyi tisztviselő szerint ez a kérdés még nem tisztázott.

Idő még van, nem kell kapkodniuk a hatóságoknak. Ha elmarasztaló ítélet születik, szinte biztosra vehető, hogy hosszadalmas, küzdelmes fellebbezések sorozata következik, esetleg az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságáig. Ez további hosszú hónapokig vagy még tovább késleltetheti a végleges döntést.