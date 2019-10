Kutyasétáltatás közben ért villámcsapás egy férfit egy texasi kisvárosban – vette észre a hvg.hu.

Az esetet térfigyelő kamerák rögzítették, így látható, mekkora mázlija volt a fickónak. Ha pár centivel arrébb csap le a villám, már lehet, hogy nem élne, de életét annak is köszönheti, hogy nagyon gyorsan megérkeztek a mentők, és végül sikerült stabilizálni az állapotát.

Shocking surveillance video shows a man struck by lightning while walking his dogs, seconds before three good Samaritans rushed to his aid and saved his life. https://t.co/LpqWmVAW14 pic.twitter.com/ZhM0WBYhbG