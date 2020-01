Elhunyt Céline Dion édesanyja

Kilencvenkét éves korában meghalt Thérèse Tanguay Dion, Céline Dion édesanyja.

Az énekesnő Instagram-oldalán osztotta meg a szomorú hírt rajongóival, miszerint 92 éves korában elhunyt édesanyja, Thérèse Tanguay Dion, aki mindvégig mellette állt, amíg beindult a karrierje.

Céline édesanyja csak 18 éves volt, amikor összeházasodott Adhémar Dionnal, majd összesen tizennégy gyermekük született és Céline volt a legfiatalabb. A család minden tagja énekelt, sőt a szülők is játszottak hangszeren. Miután Céline karrierje felfelé ívelt, az édesanyja is ismert személy lett, főzőműsora volt, sőt még élelmiszermárkája is. Céline ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle:

Maman, annyira szeretünk. A ma esti koncertet neked ajánljuk, és teljes szívemből neked fogok énekelni.

Cikk- ésc ímlapkép: AFP

(24.hu)