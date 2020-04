A két testvér mindegyike 100 év különbséggel egy járvány következtében vesztette életét.

Philip Kahn 1919-ben született. Ikertestvére, Samuel még csecsemőként elkapta a spanyolnáthát, és nem élte túl. Ahogyan 100 évvel később testvére sem a Covid19-et

A 100-year-old World War II veteran who died from Covid-19 last week lost his twin brother to the 1918 influenza pandemic a century earlier.

Philip Kahn's grandson said he had been fearful of another pandemic happening in his lifetime. https://t.co/d5rF1G9xSO