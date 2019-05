Simon Daviest, az angol bajnok, FA Kupa- és Ligakupa-győztes Manchester City eddigi másodedzőjét nevezték ki az Anderlecht labdarúgócsapatának vezetőedzőjévé.

A belga klub szombaton jelentette be, hogy a 45 éves walesi szakemberrel 2022-ig szóló szerződést írtak alá.

Múlt vasárnap a City csapatkapitánya, a belga Vincent Kompany jelentette be, hogy távozik Manchesterből és visszatér nevelőegyesületéhez, az Anderlechthez, amelynek játékos-edzője lesz.

Simon Davies joins Vincent Kompany as new headcoach of RSC Anderlecht. pic.twitter.com/spwTILmnoo