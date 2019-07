Norbi, amikor meglátta, hogy Réka milyen energikus órát tartott a siófoki színpadon, nem hagyta csak úgy elmenni őt. Réka aerobik órája után azt mondta neki, erről beszélnünk kell. Mindennek már 19 éve.

Július 20–21-én a siófoki Plázson tartják a Just Clear Fitness Fesztivált, ahol Rubint Réka is ott lesz. A fesztivál sajtótájékoztatóján Réka elárulta, hogy nem csak a karrierje, de Schobert Norbival való kapcsolata is a Balaton-parton kezdődött.

Tizenkilenc évvel ezelőtt Norbit helyettesítettem Siófokon, és nem csak akkor jártam életemben először a Balatonon, de akkor álltam először nagy színpadon, és tartottam órát több száz embernek mikrofonnal a kezemben

- mesélte a fitness lady.

Hozzátette:

Az órám végére befutott Norbi is, az éppen aktuális barátnőjével, mert kíváncsi volt, ki he­lyettesíti. Előtte két évvel becastingoltak Norbiék a kickboxkazettájukra, ám a próbákra nem jártam el, de szerencsére Norbi nem emlékezett erre, és látva az energiát, amivel a színpadon jelen voltam, az órám után azt mondta, erről beszélnünk kell. Ez volt má­jusban, pár hónappal később elvállaltam vele egy háromnapos roadshow-t, aztán október elején egy hónapnyi udvarlás után úgy döntöttem, megpróbálom vele a közös életet. Hamarosan hozzáköltöztem, majd egy hónap után megkérte a kezemet és a többit már mindenki ismeri

