A 2Cellos egyik tagja lép színpadra a Budapest Sportarénában

Stjepan Hauser, a 2Cellos duó egyik tagja a Budapest Sportarénában lép színpadra klasszikus nagyzenekari műsorával, 52 fős szimfonikus zenekari kísérettel 2020. április 28-án.

Fotó: Jason Squires / Getty Images

Stjepan Hauser visszatérve a klasszikus zenei kezdetekhez 2020 tavaszán nagyzenekari műsorsorozattal turnézik majd Európa-szerte, ennek egyik állomása a budapesti koncert. Klasszikus nagyzenekari műsorát először 2017-ben Zágrábban mutatta be a Zágrábi Filharmonikusokkal együttműködve – közölték a szervezők az MTI-vel.

"Egyes klasszikus szerzemények mindig is közel álltak hozzám. Olyan kompozíciók ezek, amelyeket különleges dráma, megindító melódia és mély romanticizmus hat át. Most nyílt lehetőségem arra, hogy nagyzenekarral játszhassam el ezeket a műveket, ahogy mindig is szerettem volna, megosztva ezzel a zene iránt érzett elkötelezettségemet és tiszteletelemet" – idézi a közlemény a muzsikus szavait.