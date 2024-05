Dobrev Klára jó tanácsa: ne legyen olyan gyáva, mint Deutsch Tamás!

Magyar Pétert is rendesen kiosztotta, kikéri magának, hogy az ő nevében is nyilatkozzon.

Dobrev Klára a Facebook-oldalán fogalmazott meg nyílt levelet Magyar Péternek. Az Európai Parlament képviselője azt kérte a Tisza Párt alelnökétől, hogy ne legyen olyan gyáva, mint Deutsch Tamás.

Dobrev Klára Deutsch Tamást és Magyar Pétert kritizálta/Fotó: MTI/Lakatos Péter

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter nemrég Deutsch Tamáshoz és Dobrev Klárához célozta üzenetét, melyben megkérte őket arra, szólítsák fel együtt a közmédia vezetését, hogy lehetővé tegyék az élő vitaműsor megrendezését – írja a blikk.hu.

Most Dobrev Klára reagált:

„Ön azt nyilatkozta, hogy „én bárhova elmegyek vitatkozni bárkivel… de először a köztelevízióba megyünk”. Pont. Ennyi. Na álljon meg és vegyen először egy mély levegőt. Hogy hova megyünk először vagy másodszor, így többes számban, nyilvános vitára vagy bárhova, azt nem Ön mondja meg. Sem helyettem, sem nevemben, vagy bárki nevében kérem, így ne beszéljen. Erről a beszédmódról, egyébként is jó lenne, ha leszokna, mielőtt majd azt is elhiszi magáról, hogy így nem csak beszélhet, hanem cselekedhet is. Sajnos láttunk már ilyen jellemfejlődést ott, ahol Ön töltötte az elmúlt évtizedet"