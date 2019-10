Curtis kibékült Majkával, meg is könnyezték a nagy összeborulást

Újra együtt dolgoznak.

Szent a béke Majka és Curtis között, noha jó egy évvel ezelőtt az ózdi rapper Majka borított a nyílt színen: a Szegedi Ifjúsági Napokon (SZIN) tartott koncertjükön Curtis nem jelent meg a színpadon, Majka pedig kiborult és elmondta a közönségnek, hogy Curtisnek kábítószer-problémái vannak.

Fotó: Facebook/Curtis

Azóta Curtis részt vett egy rehabon, ahonnan állítása szerint megtisztulva tért vissza, ráadásul barátnőjével is szorosabbá vált a kapcsolatuk, feleségül vette a lányt és megszületett az első babájuk is.

Curtis a Story magazinnak – amit a Blikk szemlézett – a következőket mondta a nagy szakításról, és hogy fáj neki, hogy Majka úgy közölte a dolgot ország-világgal, ahogy:

Az elmúlt egy évet életem legnehezebb, egyben legszebb időszakának tartom (...) Sosem haragudtam rá, tulajdonképpen igaza volt, csak az esett rosszul, ahogyan tálalta. Most is azt gondolom, ez nem tartozott senki másra... (...) Már nem az vagyok, aki egy éve voltam. Tanultam a hibáimból. Az első helyen a családom áll és az, hogy boldognak lássam őket.

Curtis arról is beszámolt, hogy egy ideje már összejárogatnak Majkával lábteniszezni (lábtengózni), és beszélgetnek is. A nagy összeborulás is egy ilyen edzés után jött, amikor Majka áthívta, amin Curtis meg is lepődött:

Mondta, hogy nagyon hiányzom, szeretné, ha újra együtt zenélnénk (...) Meghitten, bensőségesen beszéltünk egymással, úgy, mint nagyon rég. Mindketten megkönnyeztük, hogy visszataláltunk egymáshoz.

Mostanra már mindent átbeszéltek és lezártak magukban és a közös munkára koncentrálnak, amiről nemrég a Facebookon is beszámoltak.

Egymás nélkül is sikeresek voltunk, de együtt még erősebbek vagyunk. A közönség így szeret minket...

- mondta el a lapnak Curtis.