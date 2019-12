Vajna özvegye Schwarzeneggerrel karácsonyozott

Arnold Schwarzenegger karácsonykor is figyelt Vajna Tímeára.

A néhai filmmogul Andy Vajna özvegye nehéz hónapokat tudhat maga mögött, hiszen bár férje januári halála óta már hosszabb idő eltelt, a gyász és a fájdalom lassan múlik, s különösen az ünnepekkor törnek fel a fájó emlékek – írja a Blikk.

Férje elvesztése után Tímea képtelen volt abban a budai villában maradni, ahol minden Andyre emlékeztette, ezért valóra váltva korábbi közös vágyukat, Amerikába költözik. Jelenleg is Kaliforniában van, és Svarci nem feledkezett meg róla, meghívta december 25-i karácsonyi partijára.

Arnolddal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen beszélünk telefonon és e-mailen. Mondhatom, hogy jó baráti viszonyt ápolunk, így kaptam meghívást erre a különleges eseményre. Nem tagadom, nagyon sokat jelent nekem, hogy most is gondolt rám, és mindig számíthatok rá a nehéz pillanatokban is