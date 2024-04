Deutsch Tamás beszólt a Donáth Annának és gyorsan lehazaárulózta

Szerinte Magyarország ellen áskálódik a momentumos EP-képviselő

Deutsch Tamás mindig valami frappáns, általában másokat ócsároló nyilatkozataival kerül be a hírekbe. Legutóbb a Hír TV-n futó Bayer show adásában szólt be most éppen Donáth Annának, az Európai Parlament momentumos képviselőjének.

Deutsch Tamás lehazaárulózta Donáth Annát/Fotó: MTI/Balogh Zoltán

„Én nem akarok beleszólni más felnőtt emberek életébe. A politikai élet másik oldalán, ráadásul a saját hazám ellen áskálódó, bár papíron magyar politikai erők, meg politikusok életébe aztán végképp nem, csak egy baráti javaslatom, ajánlásom lenne. Egyszer érdemes kipróbálni, hogy milyen a hazádhoz való hűség, a hazaszeretet jegyében politizálni. Baromi jó érzés. Kebeldagasztó, kellemesen érzed magad”

- idézte a demokrata.hu Deutsch szavait.