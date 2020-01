Radics Gigi énekelte a Himuszt Life TV-ben szilveszterkor.

A közönség nem fogadta kitörő örömmel a produkciót, mint megjegyezték, Gigi túldíszítette, "túlhajlítgatta" a dalt.

Bye Alex viszont védelmébe vette kollégáját, és közösségi oldalán azt írta, nem is ismer olyan embert, akibe annyi alázat szorult volna, mint Gigibe. Szerinte semmi gond nem volt az előadással.

Hallottam, ahogy Gigi énekel a videón. És azt írják “széthajlítgatja”? Ismerem Gigit. Annyi alázat van benne, mint senkiben körülöttem! Nagyon nagy fegyelemmel énekel. Mindig odavagyok attól, ha meghallom a hangját. Zseniális tehetség van a kezünkben, mégis (nem csak emiatt), hanem egyébként is azt látom, hogy sokszor bántják ezt a fiatal, kedves embert. Én büszke voltam rá. Vagyok is. Nagyon-nagyon nehéz Himnuszt énekelni. Én nem egy feladat teljesítését, hanem valódi alázatot, szeretetet éreztem Gigi hangjában. Ti is szeressétek, becsüljétek őt