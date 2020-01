Bajba került az ex műsorvezető, így nem utazhat vissza Görögországba szerelmével. A bejegyzett élettársi kapcsolat ugyanis, amelyet Izraelben kötöttek, érvénytelen Európában, így izraeli párja honosított élettársi viszony híján csupán három hónapot maradhat. Ez pedig már lejárt. Emiatt a bürokrácia útvesztőibe került a pár.

Athénba utazna férjével Kristóf, de párjának, Niminek nincs érvényes vízuma. Kiderült ugyanis, hogy az újságíró korábbi házassága, amit Izraelben kötött, valamilyen értelemben még érvényes. Ráadásul élettársi kapcsolatát sem akarják Európában honosítani. A blogger egy hosszú bejegyzésben írja le pontosan, mi történt vele és szerelmével.

Azt írta:

A bürokrácia útvesztőin nehezebb átjutni, mint a tű fokán...ezt tanultuk meg (újra) az elmúlt hét során, mikor is kiderült számunkra: a bejegyzett élettársi kapcsolat, amelyet Izraelben kötöttünk érvénytelen Európában, a honosításhoz pedig dokumentumok és igazolások tucatjait kell beszereznünk, és míg mindez rengeteg pénzbe és időbe kerül, nekünk e hét közepére már repjegyünk van Athénba, majd onnan indul a hajónk Methanara: vár ránk négy macsekunk, és az otthonunk, Agios Georgios falu... ám most úgy fest, a cicáinknak és nekünk is várnunk kell a nagy napra...