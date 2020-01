Bochkor Gábor visszatérhet

Hamarosan a Sláger FM csapatát fogja erősíteni Bochkor Gábor, akivel már tárgyal a rádió vezetősége.

A Bors információi szerint Bochkor Gábor már többször is tárgyalt a Sláger FM vezetőségével. A hírt Bochkor Gábor nem erősítette meg.

„Az elmúlt fél évben nagyon sokszor beszéltem Gáborral, és talán az ő nevében is mondhatom, hogy kifejezetten kedveljük egymást. Az ország egyik legtehetségesebb rádiósának tartom Boros Lajos mellett…

Nagyjából 30 évvel ezelőtt a Cappuccinóban is vezettünk egyszer közösen műsort, és már akkor is nagyon jól tudtunk együttműködni. Szerintem ez most sem lenne másképp, én bármikor szívesen dolgoznék vele, és szerintem a Sláger FM is tárt karokkal várná. Azt azonban sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, hogy Bochkor a csatornával tárgyalna” – mondta Jáksó László.

Cikk- és címlapkép: Instagram/borsonline

(borsonline.hu)