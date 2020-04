Jáksó László otthagyta a Sláger FM-et – de titokban kell tartania, miért

A népszerű rádiós mától nem dolgozik a csatornánál.

Távozott a Sláger FM-től Jáksó László. A rádiós a ma reggeli műsorban már nem is szólalt meg – eddigi társa Viktorin Tamás, valamint Pordán Petra vezette a Sláger Reggelt. A rádió honlapjáról is eltűnt Jáksó neve, akit végül telefonon ért utol hétfőn délután a Média1.

A műsorvezető megerősítette, hogy megszűnt a munkakapcsolata a Sláger FM-mel, ami azt jelenti, hogy a kreatívigazgatói pozíciót sem tölti már be. Mivel titoktartás köti, nem kívánt többet hozzáfüzni a történtekhez.

A portál kérdésére a jövőbeli terveivel kapcsolatban annyit mondott, hogy jó ideje már nem csak a média körül forognak a gondolatai, hiszen több szakmája is van, például számítógép-programozással is foglalkozik. Azt is hozzátette, sosem volt szomorú egyetlen munkája miatt sem, hiszen mindig úgy alakult, hogy hol ezzel, hol azzal foglalkozott. Most sem szomorú.

Forrás: Media1

Kép: Sláger FM