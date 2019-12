FBI: utánunk kémkedik a tévénk

Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakértői, hogy a hatóság közleményt adott ki a témában.

Sokan talán tisztában sincsenek azzal, hogy okostévéjük van-e. Ma már a piacon lévő készülékek zöme ilyen: egy hagyományos tévé, amely képes az online kapcsolódásra, így érhetők el rajta különféle internetes szolgáltatások. A tévénézők jelentős része a tévére telepíthető programokat ritkán használja – ettől még veszélyben lehet az otthona. Az internetelérés mellett ugyanis ezek a készülékek gyakran mikrofonnal és kamerával vannak felszerelve – ez pedig így már veszélyes kombináció lehet.

Az FBI portlandi irodája által minap kiadott figyelmeztetés szerint az egyik gond, hogy akár a tévé gyártója, akár az arra telepített alkalmazások fejlesztői megfigyelhetik a tévén át a családot. Néhány éve például maga a Samsung szólt, hogy kerüljék a személyes dolgok megbeszélését a tévé előtt azok, akik az általuk gyártott okostévével rendelkeznek, és a készüléken nincs kikapcsolva a hangvezérlés funkció, mivel a készülék mikrofonja folyamatosan pásztázza a közelben értékelt hangokat, hogy értse a tulajdonos parancsait. Mivel a tévé hanggal történő bekapcsolására is mód van, így a készülék akkor is figyel, amikor ki van kapcsolva (készenléti állapotban van). A hangmintákat pedig távoli szerverekre küldheti el az eszköz.

Az FBI emlékeztet, egy nem eléggé biztonságos tévékészülék arra is alkalmas lehet, hogy általa magára az otthoni hálózatra jussanak be kiberbűnözők, akik a routerig vagy akár a számítógépig is elmehetnek, és ott okozhatnak károkat.

Az FBI szakértői szerint a tévétulajdonosoknak érdemes utánanézniük, az ő készülékükben van-e kamera és mikrofon. Erről akár a használati utasításban találhatnak információt, akár a – a készülék dobozára, illetve a tévé hátoldalára is ragasztott címkén található – típusszám ismeretében a neten is utánakereshetnek.

Ha a kamera és a mikrofon a gyártó által adott leírás szerint kikapcsolható, akkor érdemes átgondolni, valóban használatban vannak-e a vonatkozó funkciók – például hangvezérléses csatornaváltás stb. –, és ha nem, akkor semmi értelme nincsen bekapcsolva hagyni ezeket az érzékelőket. Aki tévéjén nem kapcsolható ki a mikrofon és a kamera, vagy a szoftveres kikapcsolást még nem ítéli elégségesnek, az le is ragaszthatja őket. Ilyesmiről egyébként a Donald Trump által azóta menesztett FBI-igazgató is beszélt, arra hívta fel mindenki figyelmét, hogy ragassza le a laptopján a kamerát, ő maga is így tesz.

Az FBI tájékoztatása úgy szól, hogy érdemes telepíteni a tévékészülékre érkező szoftveres frissítéseket, illetve még vásárlás előtt érdemes utánanézni, hogy az adott tévégyártó odafigyel-e egyáltalán vásárlói biztonságára annyira, hogy folyamatosan javítja szoftverét és rendszeresen küld ki rá biztonsági frissítéseket.

(Kép: Pixabay)

Forrás: hvg.hu