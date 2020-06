Tízezrével olthatják be a magyarokat a koronavírus ellen

Az infektológus reméli, hogy jövőre sor kerülhet erre.

Szlávik János infektológus főorvos reményei szerint télen, vagy kora tavasszal már tízezrével olthatják be a magyarokat az új koronavírus elleni vakcinával, ami azonban egyelőre csak kísérleti fázisban van. a főorvos azt mondja, a vakcina nem lesz kötelező.

Szlávik János a Magyar Nemzetnek adott interjújában arról is beszélt, hogy a koronavírus vagy teljesen eltűnik Magyarországról, vagy nagyon alacsony fertőzésszámmal marad meg. Ausztráliában teljesen eltűnt, ha nálunk is így lesz, akkor csak olyan helyekről lehet behurcolni, ahol még komoly járvány dúl. Pekingben is a külföldről érkezők miatt robbant be újra a járvány.

Ezt úgy lehet megakadályozni, hogy az első esetek megjelenése után újra meghozzuk az azonnali járványügyi intézkedéseket – mondta a főorvos. Ha a vírus az országban marad, akkor pedig a kialakuló gócpontoknál kell bevezetni intézkedéseket és meggátolni a továbbterjedést. Minden tapasztalat megvan a hatóságoknál, az egészségügyben és a lakosságnál is ehhez.

Ezért nem valószínű, hogy az elsőnél nagyobb, súlyosabb lesz a második hullám

– véli Szlávik János.

A járványgörbe mostani alakulása azt mutatja, hogy Magyarországon hamarosan vége a járványnak.

Az oltóanyagot csak akkor lehet biztonsággal bevetni, ha már túl van a tesztelés a harmadik fázisán, vagyis járványos helyeken embereket oltottak be vele, majd megvizsgálták, közülük hányan fertőződtek meg. Az oltás nem csak arra lehet jó, hogy ne kapjuk ela fertőzést, de arra is, hogy ne legyenek súlyos szövődmények, vagy ne legyenek halálozások (az influenza elleni oltás is hasonló). A tesztelés egyelőre a második fázisnál tart, nagyobb csoportokat oltanak be, száznál több oltóanyaggal kísérleteznek.

Szlávik szerint akár az egész emberiség beoltása sem zárná ki, hogy velünk marad a vírus, a mutációk miatt teljesen eltüntetni nagyon nehéz.

A főorvos arra a kérdésre is válaszolt, miért halhatott meg a 37 éves, alapbetegségek nélküli férfi. Szlávik János szerint valamilyen ismeretlen immunológiai rendellenessége lehetett, amelyet korábban nem fedeztek fel. A szakember szerint az esetszámok növekedésekor kivédhetetlen, hogy ne legyen egy-két olyan haláleset az egyes országokban, ahol nincs alapbetegsége a páciensnek, de nincs ez másként az influenzánál sem – mondta.

