Újraindulnak a kikapcsolások

A hazai szolgáltatók hamarosan ismét felfüggesztik a szolgáltatást hosszú ideje tartozó ügyfeleiknél.

Az E.ON és a tavaly tulajdonába került Elmű-ÉMÁSZ már megkezdte a lejárt tartozással rendelkező ügyfelek kiértesítését a lapnak küldött válaszok szerint.

Az NKM-nél egyelőre csak vizsgálják a kikapcsolási türelem megszüntetésének lehetőségét.

A hazai közművek a veszélyhelyzetre tekintettel március közepén hirdettek moratóriumot a lejárt tartozások miatt kikapcsolással fenyegetett háztartások számára. Az NKM akkor néhány tízezer olyan felhasználási helyet tartott nyilván, amely kikapcsolásra okot adó tartozást halmozott fel.

A Népszava szerint

a tartozások száma mostanra némiképp nőtt. Az intézkedéssel egyidejűleg az NKM megszüntette a kikapcsolási értesítők kiküldését, miközben tapasztalataik szerint ezek hatására a többség rendezi a hátralékot.

Arra a kérdésre, hogy a személyes leolvasás visszaállítása mellett megadható-e a jövőben az éves mérőállás a már bejáratott elektronikus utakon, mindhárom szolgáltató különböző válaszokat adott.

Az NKM-től azt közölték, hogy az elosztói rendszerek felé a webes felületeken a diktálás lehetősége továbbra is megmarad. Elmű-ÉMÁSZ-nál a továbbiakban is megadható az éves mérőállás az online ügyfélszolgálaton, az Energia App-on és telefonon keresztül. Az E.ON pedig dolgozik azon, hogy mobilalkalmazásukban a telefon kameráját használva hitelesen is meg tudják adni az óraállást az ügyfelek. Ennek bevezetéséig az E.ON-os területen a személyes leolvasás nem váltható ki – közölték a Népszava megkeresésére.

Az NKM és az E.ON közleményében azt is jelezte, hogy július 6-tól szakaszosan és korlátozásokkal újraindulnak a központi ügyfélszolgálati irodák. Az intézmények ugyanakkor kizárólag előzetes, online, valamint az NKM-nél telefonos időpontfoglalással látogathatók. A Nemzeti Közművek a fiókirodák újranyitásán még dolgozik.

