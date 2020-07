Így bukott le a pátyi boncmester

Részben beismerő vallomást tett R. Dénes, a kertjében emberi maradványokat tároló egykori boncmester azonban tagadja, hogy kereskedett volna a szövetekkel.

A férfi egészségügyi intézményeknél lé­vő, vizsgálatokra kimetszett em­beri szövetdarabok elszállításáról és megsemmisítéséről akart gondoskodni, ám rossz anyagi helyzete ezt nem tette lehetővé, ezért többek között arra is rákényszerült, hogy 100 ezer forint alatti összegért megváljon az autójától is, amiben korábban az említett szövetdarabokat is szállította.

A vevők R. Dénes otthonánál vették volna át a járművet, ám miután alaposabban szétnéztek az udvaron, több, gyanús tégelyre is figyelmesek lettek, ezért értesítették a rendőrséget.

Az üggyel kapcsolatban a Bors elérte a férfi ügyvédjét, dr. Magyar Györgyöt, aki ki is fejtette álláspontját a lapnak.

Azért vállaltam el az ügyet ingyen, mert a tények ismeretében meggyőződtem arról, hogy a férfi senkinek sem ártott

– mondta a lapnak dr. Magyar György. – Egy anyagilag és erkölcsileg is tönkrement emberről van szó. Arra vállalkozott, hogy egészségügyi intézményeknél le­vő, vizsgálatokra kimetszett em­beri szövetdarabok elszállításáról és megsemmisítéséről gondoskodjon. A krematórium szolgáltatásáért viszont fizetni kell, ám ő a költséget nem tudta kigazdálkodni. Ennek ismeretében a szöveteket hazavitte azzal a tervvel, hogy a későbbiekben teljesíti a kötelezettségét, amikor pénzhez jut.

A védencemet egyes fórumokon szervkereskedőnek állították be, aki halottakat szeletelt fel. A félrevezetett közvélemény előtt egyértelműen megsértették a személyiségi jogait a valótlanságokkal

– hangsúlyozta az ügyvéd, aki azt is elárulta, hogy véleménye szerint R. Dénes nem számíthat komoly büntetésre, bár tény, hogy tette hordoz ma­gában csalási elemeket, hiszen a feladatot, amiért a kórházakban a pénzt átvette, végül nem tudta elvégezni.

