Enyhe negatív korrekcióra lehet számítani szerdán a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) nyitásakor az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött elemzésében rámutatott arra, hogy a keddi kereskedésben kedvező hangulatban emelkedtek az árfolyamok, a vezető részvények közül továbbra is az OTP mozgása lehet a legizgalmasabb. A bankpapír a 11 000 forintos, lélektanilag is fontos ellenállási szintnél zárt kedden, amennyiben sikerül szignifikánsan áttörni, további tér nyílhat az emelkedés előtt. Az OTP kedden is vásárolta részvényeit, ismét 30 ezer darab részvényt vett 10 944 forint átlagáron. A vállalat tulajdonában jelenleg 3 255 579 darab sajátrészvény van, amely a teljes kibocsátott mennyiség 1,16 százaléka – írja az elemző.

Véleménye szerint a Mol jegyzése továbbra is az 1700-1800 forintos sávban mozoghat. A Magyar Telekom jegyzése sem mozdult ki a 380-400 forintos tartományból, azonban ismét a támaszt teszteli, amelynek letörése esetén csökkenés várható. A Richter pozitív korrekciója megakadt, de továbbra is reális lehet a 6700 forintos szint elérése rövid távon.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 306,46 pontos, 0,87 százalékos emelkedéssel, 35 488,15 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A Mol 10 forinttal, 0,57 százalékkal 1760 forintra erősödött, 1,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 240 forinttal, 2,23 százalékkal 11 000 forintra nőtt, forgalmuk 7,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 7 forinttal, 1,81 százalékkal 380 forintra csökkent, forgalma 302,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama nem változott 6620 forintot ért, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

(MTI)