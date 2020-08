Jön az évszakváltó hidegfront, már nem sokáig tart a nyár

Őszi fordulatot hoz a hétvége, vasárnaptól hűvösebb időre számíthatunk – derül ki az Időkép előrejelzéséből.



Fotó: MTI/Sóki Tamás

A portál szerint a csütörtöki hidegfront még nem hoz drasztikus változást, de

a szombati 30 fokos maximumok után jelentős lehűlés érkezik.

Vasárnap a szél északnyugatira, északira fordul, sokfelé erős, a Dunántúlon és északon viharos lesz, itt 70-80 km/órás széllökések is előfordulhatnak. A 30 fok körüli nappali hőmérsékletek akár 10 fokkal is visszaeshetnek. A maximum-hőmérséklet hétfőn és kedden is mindenütt 30 fok alatt marad, többfelé

20 fok környékére eshet vissza.

Éjszakánként jelentősen lehűl a levegő, helyenként 10 fok körüli minimumokkal kell számolni. A lehűlést többfelé eső, záporok, zivatarok kísérhetik.

(Időkép)